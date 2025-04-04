Мать зарезала пятилетнего сына в Казани

В Казани местная жительница зарезала пятилетнего сына, находясь в неадекватном состоянии. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) в Telegram.

Тело мальчика с множественными ранениями было найдено утром в пятницу в квартире одного из жилых домов по улице Фучика, уточнили в ведомстве.

«Смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Мать задержана, расследование продолжается.

Ранее, 5 февраля, стало известно о задержании мужчины, который пытался зарезать своего друга, а потом погнался за ним с топором. Уточнялось, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ударил того ножом в грудь. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.