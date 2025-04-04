В Москве семикратно увеличат размер премии имени Островского

Размер премии имени Николая Островского увеличится почти в семь раз — с 150 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте mos.ru, премию присуждают людям с инвалидностью и гражданам, оказывающим им помощь, а также коллективам, добившимся выдающихся успехов в различных областях творчества и других сферах деятельности.

С этого года премию будут присуждать в десяти номинациях, например, за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, за вклад в интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере креативных индустрий, за существенный вклад в воспитание и всестороннее развитие детей и молодежи в инклюзивном обществе.

Кроме того, теперь появилась возможность повторно стать участником конкурса при соблюдении порядка выдвижения и отбора кандидатов.

Продлен также срок приема заявок — до 14 сентября (ранее — до 1 сентября).

Премия была учреждена в 2018 году. Как отмечается на mos.ru, за последние годы ее лауреатами стали более 70 человек.