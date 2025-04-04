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Уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 79,8%
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Фото: РИА Новости/Сергей Ильин
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Почти 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 4 апреля сообщил Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проходило с 24 по 30 марта, в нем принимали участие 1,6 тыс. человек ежедневно.

«Показатель одобрения деятельности президента <...> составил 77,4%. <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,8% респондентов», — отмечается на сайте ВЦИОМа.

Кроме того, согласно результатам опроса, уровень положительной оценки работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина составил 53,9%, а правительства России — 53,4%.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января отметил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Он добавил, что на результаты опросов оказывают влияние успехи в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента назвал это важным фактором «для воодушевления граждан».

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