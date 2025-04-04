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В СК РФ назвали причины подростковой преступности

Бастрыкин: уровень подростковой преступности остается тревожным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уровень подростковой преступности вызывают тревогу. Об этом 4 апреля заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Согласно статистике МВД России, в 2024 году 9,5 тыс. подростков в возрасте 14–17 лет стали фигурантами уголовных дел.

«На протяжении многих лет уровень подростковой преступности снижался, но темпы незначительно замедлились. Уровень и состояние криминализации подростковой среды по-прежнему остаются тревожными», — процитировал его ТАСС.

По данным статистики МВД России, за 2024 год преступления совершили свыше 21 тыс. несовершеннолетних. Этот показатель по сравнению с 2023 годом стал меньше на 6%. Среди наиболее распространенных преступлений остаются корыстные, их доля от общего числа составила 53%.

Чаще всего при нарушении закона дети действуют исходя из получения определенной выгоды, удовлетворения потребностей. Бастрыкин также назвал особенности подростковой криминальной среды. Среди них он выделил наличие группового характера.

Согласно расследованиям СК по уголовным делам, примерно 4,5 тыс. детей нарушали закон в составе группы.

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2 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о снижении уровня подростковой преступности в последние годы. По его словам, необходимо защищать подрастающее поколение от влияния радикалов и экстремистов в глобальных сетях, в целом от преступной среды.

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