Задержанный военный планировал устроить теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

Задержанный военный планировал устроить теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом 4 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что фигурант был завербован спецслужбами Украины. В средствах связи задержанного была найдена переписка с украинским куратором, в которой обсуждались детали запланированного преступления.

«В указанном [куратором] месте при получении взрывчатки был задержан», — рассказал подозреваемый.

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

В этот же день сообщалось о задержании военнослужащего, подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье. Известно, что он вступил в контакт с украинскими спецслужбами и получил взрывное устройство с намерением обмотать себя взрывчаткой для последующего «самоподрыва». В обмен кураторы обещали ему перевезти детей в западные страны.