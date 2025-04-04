ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане в ходе удара по Сайде
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира палестинского движения ХАМАС Хасана Фархата в западной части Ливана в результате удара в районе Сайды. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе израильской армии.
«В результате израильского авиаудара по прибрежному ливанскому городу Сайда ночью погиб высокопоставленный командир ХАМАС. По данным военных, Хасан Фархат возглавлял силы ХАМАС в западном секторе Ливана», — приводит сообщение ЦАХАЛ газета The Times of Israel.
Отмечается, что Фархат «представлял угрозу Израилю и его гражданам».
Ранее, 2 апреля, сообщалось, что израильские ВВС перехватили две ракеты, запущенные по территории страны из сектора Газа. Об ущербе или пострадавших в результате атаки не сообщалось.
До этого, 1 апреля, израильские вооруженные силы также перехватили ракету, запущенную с палестинской территории. В результате атаки в приграничных населенных пунктах, включая Сдерот, Ибим и Ор-ха-Нер, сработали сирены.