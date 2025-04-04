Более 800 млрд рублей вложили в ТОР «Забайкалье»
Объем инвестиций в территорию опережающего развития «Забайкалье» составил более 800 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого министерства планирования и развития.
По данным ведомства, в 2024 году вложения резидентов ТОР выросли на 107 млрд рублей.
Резиденты направили в краевой бюджет более 6 млрд рублей налоговых отчислений. Это 90 предприятий горной добычи, перерабатывающей промышленности и агросектора, пишет ИА ChitaMedia.
После запуска ТОР региональный ВВП достиг 720 млрд рублей, в том числе за счет инвестиций резидентов. Количество созданных рабочих мест превысило 12,5 тыс.
В июле 2024 года сообщалось, что границы ТОР «Забайкалье» расширят за счет присоединения земельных участков площадью более 70 га. На новых площадках построят предприятие по производству нестандартных металлоконструкций и быстромонтируемый бетонный завод.