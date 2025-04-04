Во второй половине года на торги могут выставить частоты для 5G
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги. Аукцион может пройти во второй половине этого года. На торгах намерены представить частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц.
Власти называют его единственно возможным для массового покрытия России сотовой связью пятого поколения. Другие оптимальные с точки зрения связистов частоты уже заняты средствами связи других структур, например силовыми, сообщает телеканал «Известия».
Против же использования конкретно этого диапазона неоднократно высказывались операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с таким диапазоном будет дороже. Более высокие частоты также поддерживают меньше телефонов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.