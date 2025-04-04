Во второй половине года на торги могут выставить частоты для 5G

Во второй половине года на торги могут выставить частоты для 5G

2025-04-04T10:28:58+03:00

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