ФАС предложила АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) увеличить ассортимент закупаемого картофеля, добавив в него овощи меньшего размера, чем те, что предлагаются в торговых сетях, сообщили в службе 4 апреля.

«Это позволит увеличить объем указанного товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан», — считают в органе.

Кроме того, в ФАС сообщили, что служба получает данные о наличии на складах поставщиков запасов картофеля, который соответствует стандартам качества, но не полностью удовлетворяет требованиям торговых сетей по форме, размеру и упаковке.

ФАС России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) проработать с входящими в организацию сетями вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю.

По мнению ведомства, это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара.

Ранее, 1 апреля, «Известия» сообщили, что с начала года картофель подорожал на 24%. С просьбой принять меры по стабилизации стоимости овоща к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обращает внимание, что картофель — социально значимый товар, стоимость которого может регулировать государство.