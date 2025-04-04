Четыре человека погибли в массовом ДТП с фурой в Саратовской области
Два легковых автомобиля и фура столкнулись в Саратовской области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом 4 апреля сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
Уточняется, что авария произошла в Красноармейском районе вблизи села Каменка.
«По предварительным данным в 10:10 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры, с последующим возгоранием легковых автомобилей», — написал Юрин в Telegram-канале.
Он сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются детали произошедшего.
3 апреля сообщалось, что Lada Granta и «Газель» загорелись после лобового столкновения в Дагестане, погибли два человека, еще один пострадал. Уточняется, что водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с «Газелью». На данный момент устанавливаются личности участников автоаварии и детали происшествия.