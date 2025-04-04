На трассе «Колыма» в Якутии сошла лавина
Сход лавины произошел на 595-м километре федеральной автодороги «Колыма» в Якутии в пятницу, 4 апреля. Введено временное ограничение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Движение запретили на участке с 478-го по 796-й км. Ограничения действуют с 9:00 до 16:00 по местному времени (с 15:00 до 22:00 мск).
Как отмечает ИА YakutiaMedia, на территории трассы также наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде обильного снегопада.
Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержаться от поездок в данном направлении. Об изменении ситуации сообщат дополнительно.