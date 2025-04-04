В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

Пожар произошел в пятизвездочном отеле в турецком Мармарисе, в результате происшествия пострадали шесть человек. Об этом 4 апреля сообщило DHA.

Уточняется, что возгорание произошло, по предварительным данным, в бойлерной.

«Все 680 человек, находившихся в отеле на момент пожара, были эвакуированы, а шесть человек, пострадавших от дыма, были доставлены в больницу на машине скорой помощи», — указано в публикации.

Согласно данным агентства, врачи оценивают состояние пострадавших как хорошее.

В настоящее время огонь удалось потушить. По данному факту начата проверка для установления причин возгорания.

27 марта сообщалось, что на горнолыжном курорте Улудаг в турецком городе Бурса произошел пожар в отеле Kervansaray, в результате возгорания погиб один человек. По предварительным данным, на момент пожара гостиница не функционировала. Ранее суд вынес постановление о выселении отеля.