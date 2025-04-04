Мужчина потерял сознание и упал между вагоном и платформой на Павелецком вокзале
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- Мужчина потерял сознание и упал между вагоном и платформой на Павелецком вокзале
На Павелецком вокзале Москвы мужчина потерял сознание и упал между вагоном и платформой. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба столичной железной дороги в Telegeram-канале.
«При посадке пассажиров в поезд № 25 Москва – Воронеж один из граждан, проходя по платформе, потерял сознание и упал между вагоном стоящего поезда и платформой», — указано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшему оперативно вызвали скорую помощь. Кроме того, отправление поезда было задержано на 35 минут, пока медики оказывали помощь мужчине.
27 марта в Москве на станции метро «Коломенская» женщина с ребенком на руках упала на рельсы. Уточнялось, что очевидцы помогли женщине подняться на платформу и никто не пострадал.