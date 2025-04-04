Чемпионат профессионального мастерства Atom Skills-2025 проходит в Екатеринбурге

Чемпионат профессионального мастерства Atom Skills-2025 проходит с 30 марта по 4 апреля в Екатеринбурге.

В рамках программы собрались лучшие представители рабочих и инженерных профессий из России, Китая, Турции, Индии, ЮАР и стран СНГ. Организатором чемпионата выступила Госкорпорация «Росатом».

Участники соревнуются в 44 компетенциях, где инженеры разрабатывают устройства для оптимизации производственных процессов, а строители демонстрируют свои навыки.

Отмечается, что конкурсные задания направлены на проверку знаний и решение конкретных инженерных задач. Наиболее эффективные решения могут быть внедрены в производство.

«Мы оптимизируем: уменьшаем количество движений, организацию рабочего пространства, повышаем безопасность, и чтобы человек меньше, скажем так, работал физически», — заявил эксперт соревнований Михаил Шамшурин.

Специалист Вон До Мин добавил, что уровень подготовки участников очень высок, и они предлагают интересные решения. По его словам, соревнования способствуют обмену опытом между профессионалами.

31 марта международный танцевальный фестиваль Lotus Fest прошел в Астрахани с 27 по 30 марта. В нем соревновались участники почти из 70 городов и пяти стран, в том числе представители Казахстана, Бразилии, Канады и Франции. Победители получили уникальный шанс показать свои навыки на престижных соревнованиях в Южной Корее.