Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск призвал освободить лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом 4 апреля он сообщил в своей социальной сети X (бывш. Twitter).

«Свободу Ле Пен», — написал Маск.

Кроме того, к своему посту он прикрепил скриншот сообщения американского лидера Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором он назвал приговор Ле Пен охотой на ведьм. В посте Трамп также призвал освободить политика.

Власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей. Сообщалось, что трое членов судебной коллегии, которые приговорили политика к лишению свободы и запрету на участие в выборах по делу о хищении средств Европарламента, подверглись нападкам в социальных сетях.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого, она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.