В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
В Кремле пока не получали никакой информации о желании Европы организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 4 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока не было никаких сигналов», — рассказал Песков ТАСС.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Франция или Великобритания должны взять на себя инициативу по взаимодействию с РФ для урегулирования конфликта на Украине.
До этого, 1 апреля, Стубб заявил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения украинского конфликта.
В свою очередь, Песков заявил, комментируя слова финского лидера, что РФ никогда не стремилась портить отношения с другими государствами, особенно с соседями, а всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество.