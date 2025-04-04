Сальдо сообщил о блокировании ВС РФ выхода судов из портов в Николаевской области
Российские военнослужащие заблокировали выход судов из портов в Николаевской области. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — заявил он «РИА Новости».
Сальдо рассказал, что выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море также заблокирован.
Кроме того, по словам губернатора, на данный момент порты Херсона находятся под огневым контролем российских военных. Сейчас там отсутствуют коммерческие или транспортные суда.
Ранее, 1 апреля, стало известно о ликвидации пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками (БПЛА) с помощью расчетов гаубиц Д-30 у правого побережья Днепра в Херсонской области.