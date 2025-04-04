Придать забвению подвиг Красной армии во время Второй мировой войны было бы позором для всего государства. Об этом 4 апреля в беседе с «Известиями» заявил бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек.

В этот день отмечается 80-летие со дня освобождения Братиславы солдатами Красной армии. Комментируя эту дату, он подчеркнул, что в его стране бережно хранят память о прошлом.

«В Словакии заботятся о мемориалах павшим солдатам Красной армии. Всё красиво, ухожено, чисто. Здесь ни один мемориал не был разрушен <...> Государство старается очень бережно хранить память, потому что мы никогда не должны забывать, что 80 лет назад нас освободила русская армия. <...> Забыть об этом было бы позором для всего нашего народа», — заявил он.

По его словам, молодежь в Словакии воспитана в том же духе, память о подвиге Красной армии ей передается не только через школы, но и через родителей, бабушек и дедушек. Тем временем, продолжил он, на Западе сейчас вошло в тренд переписывать историю и утверждать, что именно англосаксы спасли мир от фашизма.

«Мы ни в коем случае не позволим изменить историю, потому что человек, который не помнит свою историю, или государство, или народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Помнить свою историю очень важно», — добавил он.

Ранее в этот день председатель клуба, военный историк Петер Бача в беседе с «Известиями» рассказал, что порядка 413 советских солдат погибли на территории Сеницы и были впоследствии эксгумированы в Братиславу. Организованный в целях изучения истории Второй мировой войны клуб военной истории «Загорье» занимается поиском тел погибших военнослужащих, добавил он.

Член Координационного совета российских соотечественников в Словакии Наталья Баланова в интервью «Известиям» сообщила, что в мае этого года в Словакии планируют провести акцию «Бессмертный полк». Она проводится в стране с 2015 года.