Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после атаки БПЛА
Остекление домов повреждено утром в результате попытки атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном селе Стремилово. Об этом 4 апреля заявил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.
«Повреждения получили дома по [улице] Мира и [улице] Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждено остекление», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Собакин также сообщил, что ситуация под контролем.
Также утром, по словам врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, из-за атаки дронов ВСУ в регионе повреждена крыша частного дома, труба распорядительного газопровода в дачном секторе.
«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — отметил Первышов в своем Telegram-канале.
Также временно отключено газоснабжение в 15 частных домах.
В этот же день стало известно о ликвидации за ночь 107 БПЛА самолетного типа ВСУ. Их перехватили и уничтожили средства ПВО.