Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
Происшествия
Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области
Мир
Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Общество
Сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ начали кампанию против ТЦК
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Культура
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Общество
В Приморье сотрудники «Удэгейской легенды» застрелили убившего лесничего тигра
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой
Сюжет:

Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после атаки БПЛА

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Остекление домов повреждено утром в результате попытки атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном селе Стремилово. Об этом 4 апреля заявил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

«Повреждения получили дома по [улице] Мира и [улице] Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждено остекление», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Собакин также сообщил, что ситуация под контролем.

Также утром, по словам врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, из-за атаки дронов ВСУ в регионе повреждена крыша частного дома, труба распорядительного газопровода в дачном секторе.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — отметил Первышов в своем Telegram-канале.

Также временно отключено газоснабжение в 15 частных домах.

Вечерний дрон: в войсках появились отделения аграрных БПЛА
Тяжелые беспилотники будут использовать в темное время суток

В этот же день стало известно о ликвидации за ночь 107 БПЛА самолетного типа ВСУ. Их перехватили и уничтожили средства ПВО.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025