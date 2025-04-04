В Донецкой армии рассказали о тренировках для операторов FPV-дронов
Тренировку для операторов FPV-дронов провели в 110-м полку 110-й бригады 51-й Донецкой армии. Малые БПЛА различных видов сегодня стали опорой разведки, огневого поражения и даже снабжения передовых позиций на уровне батальонов и рот.
«Мы занимаемся разведкой, поражением целей, доставкой боеприпасов. Маленькие грузы на позиции доставляем: провизию, воду, батареи, рации. А на дронах-камикадзе можем и побольше грузы брать, до полутора литров воды», — рассказал беспилотчик 1-го батальона 110-го полка с позывным Марк.
Он поясняет, что на уровне батальона работа БПЛА начинается с сопровождения групп. При движении пехоту сопровождают с воздуха, чтобы обнаружить угрозы и командирам было проще управлять в бою, имея картинку сверху. И так беспилотчики «проходят» с пехотой каждую операцию: от разведки и до снабжения закрепившихся на новых позициях бойцов.
«Среди упражнений — работа по мишени, пикирование, выход из пикирования. А перевороты и фигуры — это уже так, фристайл, их тренируют для выработки быстрой реакции и улучшения моторики рук», — объяснил пилот FPV-коптера с позывным Тими.
На полигонах беспилотчики не только тренируются сами, проверяют новую технику и системы связи, но и помогают в тренировках пехоты, сбрасывая имитации гранат при отработке передвижения штурмовых групп.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 4 апреля, в 10:00:
Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА