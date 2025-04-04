Прокуратура рассмотрит дело о массовом отравлении детей в школе Приморья

Дело фигурантки обвинения в массовом отравлении несовершеннолетних в школе села Покровка Приморского края будет рассмотрено в суде. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ «Приморская дезинфекционная станция», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что женщине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей»).

Обвиняемая с октября 2024 года по 20 января 2025 года передавала отраву для грызунов сотрудникам школы, которые не обладали необходимой квалификацией для безопасного проведения дератизации. Из-за этого пять учеников школы случайно употребили опасный химикат, в результате чего им потребовалась госпитализация в медучреждение.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре.

2 апреля пятилетнюю девочку доставили в больницу в Москве после травли насекомых в подъезде. Ребенок поступил в клинику с подозрением на острое ингаляционное отравление. Со слов папы, в подъезде в этот день пахло отравой от насекомых. Также пострадала ее сестра. Ее отвезли в больницу с подозрением на острую интоксикацию.