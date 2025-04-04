«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер

Кинокартина Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», являющаяся третьим во франшизе фильмом, представила первый трейлер. Об этом 3 апреля сообщает журнал Variety.

«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона, третья и единственная часть саги, которая не страдала от бесконечных задержек даты выхода, представила самый первый трейлер в четверг днем ​​на CinemaCon, ежегодном собрании владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе», — говорится в публикации.

Зрителям демонстрировали трейлер фильма в 3D-формате.

Завораживающие кадры начинаются на Пандоре и знакомят зрителей с двумя новыми кланами На'ви — Торговцами Ветра и их врагами — Огненными Людьми.

Как пишет издание, трейлер завершается тем, что одного из На’ви в ходе битвы между кланами пронзает огненная стрела — и он погибает.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что почти 20 разножанровых проектов компании «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») будут представлены на форуме «Российский кинобизнес» в Москве, который проходит с 1 по 3 апреля на территории комплекса «Синема Парк Мосфильм». Жанровый размах оценивается от криминальной комедии «Где мои деньги?» до мульфильма «Геройчики».