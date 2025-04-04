В прокат вышел фильм «Падение короны» о Людовике XVI

В прокат вышла историческая драма от создателей «Жанны Дюбари» — «Падение короны». Режиссером картины выступил Джанлуки Йодиче.

Главные роли в фильме исполнили Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон и Том Хадсон. В качестве ассоциированного продюсера выступил крупнейший итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино. Картина уже успела завоевать признание на 77-м Международном кинофестивале в Локарно.

Картина повествует о последних днях жизни Людовика XVI и знаменитой Марии-Антуанетты. XVIII век, разгар Французской революции. Правление династии Бурбонов подошло к концу, Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Мучительно проживая народные волнения и государственный переворот, король с семьей оказывается изолирован от внешнего мира и помещен в тюрьму в ожидании приговора. Привыкшая к роскоши и беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой, в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

Об этом периоде заточения короля и королевы с детьми известно мало. «Падение короны» предлагает взглянуть на драматический период нескольких месяцев жизни последней королевской семьи Франции.

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