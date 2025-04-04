В Санкт-Петербурге стартовал тур Королевского Бангкокского симфонического оркестра

Тур Королевского Бангкокского симфонического оркестра стартовал в Санкт-Петербургской филармонии, билеты были распроданы задолго до мероприятия. Продолжится он выступлением в московском зале «Зарядье».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с прессой назвал визит оркестра долгожданным и подчеркнул, что музыканты приехали, несмотря на землетрясение на родине (эпицентр бедствия был в Мьянме, но стихийное бедствие затронуло и соседние страны, в том числе Таиланд). Глава города произнес слова поддержки в адрес гостей города.

«Вся музыка, которую будет исполнять оркестр, представляет культуру Таиланда», — заявил посол королевства Сасиват Вонгсинсават.

Это действительно важная особенность программы: в Россию тайские музыканты привезли исключительно произведения своих композиторов, что большая ценность для меломанов, ведь услышать классический западноевропейский репертуар можно много где и в самом разном исполнении, а вот познакомиться с творчеством ныне живущих авторов из юго-восточного государства вряд ли удастся где-то еще (разве что в самом Бангкоке).

В первом отделении прозвучало совсем недавнее (конца 2024 года) сочинение одного из ведущих современных композиторов Таиланда — Наронгрита Тамабута. Он же и худрук коллектива. «Сиамские звуковые ландшафты» (Сиам — старое название Таиланда) сочетают современный, подчас довольно авангардный музыкальный язык, суммирующий многие достижения музыки XX века, с ярким национальным колоритом, мотивами, создающими выразительный образ родины Наронгрита.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гастроли первого плана: главный оркестр Таиланда приехал в Россию