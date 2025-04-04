Военный историк рассказал о поисках погибших в Сенице солдат Советской армии

Порядка 413 советских солдат погибли на территории Сеницы и были впоследствии эксгумированы в Братиславу. Организованный в целях изучения истории Второй мировой войны клуб военной истории «Загорье» занимается поиском тел погибших военнослужащих. Об этом в пятницу, 4 апреля, в беседе с «Известиями» рассказал председатель клуба, военный историк Петер Бача.

Так, всё началось с того, что Бача и его единомышленники хотели узнать больше информации о солдатах 2-го Украинского фронта. Инициатива привела их к имени сержанта Вороса Тухталяна.

Военный историк связался с матерью, пытавшейся выяснить, где погиб ее сын. Ей сообщили, что Тухталян умер в полевом госпитале в Сенице.

«Ну а теперь мы решили еще дальше искать солдат, которые также погибли в Сенице и в городе Чачов, что является частью Сеницы», — поделился Бача.

В Чачове председатель «Загорья» узнал об имени Максима Фомичев из села Надеждино Омской области. Связавшись с администрацией отчизны солдата, Бача узнал о том, что Фомичев был из многодетной семьи и из какого он рода. По его словам, российский военнослужащий погиб в Чачове 7 апреля 1945 года.

«Его брат, как я прочитал, умер на месяц раньше — но на фронтовой линии в Германии, у Балтийского моря. И на основании этого мы решили, что сделаем памятную табличку и разместим ее на здании муниципалитета или нотариальной конторы. Это памятное мероприятие состоится в воскресенье, 6 апреля, накануне, где мы хотели бы торжественно открыть эту памятную табличку», — рассказал Бача.

Таким образом участники клуба выразили свою благодарность как Фомичеву за то, что он отдал свою жизнь, сражаясь и освобождая Братиславу от немецко-фашистских захватчиков, так и всей Красной армии.

Ранее в этот день член Координационного совета российских соотечественников в Словакии Наталья Баланова в интервью «Известиям» сообщила, что в мае этого года в Словакии планируют провести акцию «Бессмертный полк». Она проводится в стране с 2015 года. Из-за пандемии коронавируса действовали санитарные ограничения, которые не давали возможности провести полноценную акцию. Однако местные жители проводили стихийные собрания около мемориалов, вспоминая героев Великой Отечественной войны, рассказала Баланова.