В Приморье сотрудники «Удэгейской легенды» застрелили убившего лесничего тигра

Сотрудник национального парка «Удэгейская легенда» в Приморье застрелил растерзавшего лесничего тигра. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе парка.

«Защищая свою жизнь, сотрудник учреждения был вынужден применить оружие, в результате чего животное отстреляно <...> Данная особь амурского тигра (средневозрастной самец) регулярно наблюдалась на части территории национального парка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Там уточнили, что раньше тигр избегал встречи с людьми и конфликтных ситуаций с ним не возникало. Однако при отлове смотрители выяснили, что животное получило травмы, которые мешали ему охотиться.

Туша амурского тигра отправлена на экспертизу, добавили в пресс-службе.

11 марта в Красноармейском районе Приморского края тигр напал в тайге на местного лесничего, мужчина погиб. В пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства 12 марта сообщили, что участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался сзади и напал на одного из мужчин.