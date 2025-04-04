Politico сообщила об угрозе оборонной отрасли США из-за пошлин Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины могут оказать негативный эффект на оборонную отрасль страны. Об этом 4 апреля сообщила газета Politico.

«Тарифы президента Дональда Трампа подрывают не только экономику. Они подрывают безопасность. Если его программа будет реализована так, как запланировано, это может нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия, сделать американское оружие более дорогим», — уточняется издание.

Ограничения на импорт также могут поспособствовать ослаблению для противодействия Китаю со стороны государств Запада. Так, пошлины могут нанести удар по совместным проектам США с Великобританией и Австралией по производству подводных лодок.

Кроме того, потерявшие доверие к американский стороне союзники могут начать искать другие способы обеспечить свою безопасность.

«Будет нехватка поставок, ответный удар, и наши союзники и другие партнеры будут мстить. Некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет», — рассказал Билл Гринволт, бывший сотрудник Пентагона по закупкам.

В частности, под ударом могут оказаться проекты США с Норвегией и Израилем в области противоракетной и противовоздушной обороны.

Также угроза нависла и на программы поставок военного самолета F-35. В настоящий момент в рамках стратегического партнерства с Соединенными Штатами истребитель используют 20 стран, получивших его от американской стороны.

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

При этом американский лидер оценил выгоду страны от повышения пошлин на импорт в $6–7 трлн.