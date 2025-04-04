Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Общество
Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП
Происшествия
Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области
Мир
Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Мир
Не менее 112 палестинцев погибли за сутки из-за действий Израиля в Газе
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Культура
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Общество
В Приморье сотрудники «Удэгейской легенды» застрелили убившего лесничего тигра
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

Politico сообщила об угрозе оборонной отрасли США из-за пошлин Трампа

Politico: новые пошлины Трампа сделают американское оружие более дорогим
0
EN
Фото: REUTERS/Mike Blake
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины могут оказать негативный эффект на оборонную отрасль страны. Об этом 4 апреля сообщила газета Politico.

«Тарифы президента Дональда Трампа подрывают не только экономику. Они подрывают безопасность. Если его программа будет реализована так, как запланировано, это может нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия, сделать американское оружие более дорогим», — уточняется издание.

Ограничения на импорт также могут поспособствовать ослаблению для противодействия Китаю со стороны государств Запада. Так, пошлины могут нанести удар по совместным проектам США с Великобританией и Австралией по производству подводных лодок.

Кроме того, потерявшие доверие к американский стороне союзники могут начать искать другие способы обеспечить свою безопасность.

«Будет нехватка поставок, ответный удар, и наши союзники и другие партнеры будут мстить. Некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет», — рассказал Билл Гринволт, бывший сотрудник Пентагона по закупкам.

В частности, под ударом могут оказаться проекты США с Норвегией и Израилем в области противоракетной и противовоздушной обороны.

Также угроза нависла и на программы поставок военного самолета F-35. В настоящий момент в рамках стратегического партнерства с Соединенными Штатами истребитель используют 20 стран, получивших его от американской стороны.

Тарифный разлад: заставят ли пошлины Трампа снизить траты ЕС на оборону
ВВП Евросоюза потеряет минимум 1–2% в условиях торговых войн с США, полагают эксперты

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

При этом американский лидер оценил выгоду страны от повышения пошлин на импорт в $6–7 трлн.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025