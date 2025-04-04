Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп 4 апреля назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен охотой на ведьм.

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что лично не знаком с Ле Пен, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы.

«Она терпела убытки, но продолжала идти вперед, и теперь, как раз перед тем, что должно было стать большой победой, они привлекают ее к незначительному обвинению, о котором она, вероятно, ничего не знала, — мне это напоминает «бухгалтерскую» ошибку», — заявил Трамп.

Он указал на то, что арест негативно скажется на Франции и ее гражданах независимо от того, на чьей они стороне.

В завершение своего поста глава государства призвал освободить Ле Пен.

Власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей. Сообщалось, что трое членов судебной коллегии, которые приговорили политика к лишению свободы и запрету на участие в выборах по делу о хищении средств Европарламента, подверглись нападкам в социальных сетях.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.