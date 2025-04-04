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В зону СВО начало поступать устройство защиты от перехвата сигналов БПЛА «Мираж»

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Фото: Пресс-служба компании «Сектор»
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В зону проведения специальной военной операции (СВО) начала поступать система шифрования сигнала управления дронами «Мираж». Она сводит риски перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к минимуму и не дает противнику вычислить маршрут полета и точное расположение операторов.

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«Система состоит из кодирующего (передатчик) и декодирующего (приемник) модулей. Они устанавливаются в разрыв видеоканала и питаются от напряжения 5–15 В. Сигнал шифруется с помощью уникального ключа — без него противник увидит лишь «шум», — рассказал «Известиям» научный сотрудник МГУТУ им К.Г. Разумовского Сергей Курапов.

Он также отметил, что существует более 60 тыс. вариантов ключа кодирования. Систему разработала российская компания «Сектор». На китайском рынке есть аналог устройства «Мираж», однако он уступает российской разработке как по функционалу, так и по своим характеристикам.

«Китайские маскираторы стабильно работают только на небольших расстояниях при стабильном сигнале, имеют небольшое количество ключей шифрования, имеют больше проблем с совместимостью и, что самое главное, китайские производители могут передавать техническую документацию и ключи третьим сторонам, что ставит под сомнение защищенность их устройств», — объяснил Курапов.

Система разработана в России, ПО для настройки не передается третьим лицам и компания-разработчик имеет полный контроль над алгоритмами своей продукции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чудеса на «Миражах»: разработано устройство защиты от перехвата сигналов БПЛА

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