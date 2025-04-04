В ряде городов РФ развернули медиасерверы для звонков в мессенджере MAX
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- В ряде городов РФ развернули медиасерверы для звонков в мессенджере MAX
Новый мессенджер MAX, вышедший в конце марта в формате бета-тестирования, использует технологии машинного обучения. Для его использования не требуется регистрация в какой-либо из соцсетей.
В перспективе разработчики планируют превратить MAX в универсальный сервис с поддержкой госуслуг и другим полезным функционалом. Для звонков команда платформы развернула дополнительные медиасерверы на территории страны, включая Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск и Екатеринбург.
Основной фишкой стали технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, которые уже используются в бета-версии. Как сообщили в пресс-службе VK, реализация проекта с нуля заняла около года, а название MAX было выбрано с прицелом на то, чем станет сервис в дальнейшем, — в компании рассчитывают, что на дистанции он оправдает свое сокращение от фразы «максимум возможностей».
Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, Google Play и RuStore, там оно указано как продукт ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе МАХ подтвердили, что это на 100% дочерняя компания VK.
Близкий к разработчикам MAX источник отметил, что в дальнейшем на платформе должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач. Тот же источник сообщил, что за первую неделю работы приложения пользователи МАХ позвонили несколько десятков тысяч раз.
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