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В ряде городов РФ развернули медиасерверы для звонков в мессенджере MAX

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Новый мессенджер MAX, вышедший в конце марта в формате бета-тестирования, использует технологии машинного обучения. Для его использования не требуется регистрация в какой-либо из соцсетей.

Переговорный эксцесс: что раздражает россиян при звонках в мессенджерах
И зависит ли качество такой связи от сотовых операторов

В перспективе разработчики планируют превратить MAX в универсальный сервис с поддержкой госуслуг и другим полезным функционалом. Для звонков команда платформы развернула дополнительные медиасерверы на территории страны, включая Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск и Екатеринбург.

Основной фишкой стали технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, которые уже используются в бета-версии. Как сообщили в пресс-службе VK, реализация проекта с нуля заняла около года, а название MAX было выбрано с прицелом на то, чем станет сервис в дальнейшем, — в компании рассчитывают, что на дистанции он оправдает свое сокращение от фразы «максимум возможностей».

Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, Google Play и RuStore, там оно указано как продукт ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе МАХ подтвердили, что это на 100% дочерняя компания VK.

Близкий к разработчикам MAX источник отметил, что в дальнейшем на платформе должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач. Тот же источник сообщил, что за первую неделю работы приложения пользователи МАХ позвонили несколько десятков тысяч раз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Умный MAX: сможет ли нацмессенджер от VK повторить успех китайского WeChat

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