Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Один из пострадавших во время взрыва на судне Crystal Asia в порту Южной Кореи российских моряков скончался в медучреждении. Об этом 3 апреля сообщила Государственная инспекция труда в Приморском крае.
«В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадали, один из них умер в больнице», — говорится в заявлении ведомства.
По факту трагедии инициирована незамедлительная внеплановая выездная проверка и расследование смерти российского работника.
26 марта у побережья Южной Кореи недалеко от Пусана произошел пожар на российском судне Crystal Asia, в ходе которого шестеро граждан РФ пострадали.Инцидент произошел в 07:14 по местному времени (01:14 мск) в 8 км от Пусана. Указывается, что из 23 членов экипажа судна 22 имели российское гражданство.