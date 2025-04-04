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Врио губернатора Ростовской области сообщил об уничтожении БПЛА в Неклиновском районе

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Неклиновском районе. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил Слюсарь.

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Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА по региону погиб человек, еще один был ранен. Он уточнил, что второму пострадавшему в настоящее время оказывается медицинская помощь в больнице.

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