Губернатор Миляев сообщил об уничтожении БПЛА над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима», — написал он в своем в Telegram-канале.

Он добавил, что разрушений и пострадавших нет.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА по региону погиб человек, еще один был ранен. Он уточнил, что второму пострадавшему в настоящее время оказывается медицинская помощь в больнице.