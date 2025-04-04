Не менее 112 палестинцев погибли за сутки из-за действий Израиля в Газе

За минувшие сутки в результате военных действий со стороны армии Израиля в секторе Газа были убиты не менее 112 палестинцев. Об этом 4 апреля сообщает телеканал Al Jazeera.

«С рассвета израильская армия убила по меньшей мере 112 палестинцев в секторе Газа, 71 из них в городе Газа на севере, среди погибших — десятки детей, женщин и стариков», — передает телеканал.

Утверждается, что всего с момента нарушения режима прекращения огня 18 марта в результате бомбардировок было поражено около 600 целей на территории анклава.

3 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек. Еще около 100 палестинцев было ранено.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.