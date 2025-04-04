Временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняли. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности пассажирских полетов, отметил представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что на запасных аэродромах совершили посадку 22 самолета.

О том, что были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, стало известно ранее в этот день.