Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области

Артиллерийские расчеты подразделений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пункты наблюдения и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

Во время боевой работы у расчетов есть буквально считаные минуты на занятие огневых позиций, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. В таких условиях каждый солдат четко знает свою задачу и цель.

«Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены», — подвели итог в Минобороны.

4 апреля Минобороны сообщило, что российские мотострелковые подразделения с помощью беспилотника уничтожили замаскированный пункт управления минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударили по блиндажу противника. Уточняется, что все цели были обнаружены во время воздушной разведки. Пункт управления минометом солдаты ВСУ разместили в одном из заброшенных зданий.