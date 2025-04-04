Мотострелки уничтожили станцию Starlink и склад ВСУ на северском направлении зоны СВО

Российские мотострелки в ходе выполнения боевой задачи уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и склад матсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На северском направлении специальной военной операции военнослужащие 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск в районе населенного пункта Григоровка уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и склад материальных средств ВСУ», — заявили в ведомстве.

Координаты целей военные получили от разведывательных подразделений.

После нанесения точного удара по станции операторы БПЛА уничтожили и склад, усложнив таким образом снабжение группировки войск противника.

Днем ранее ВС РФ нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Уточняется, что Вооруженные силы РФ с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии также поразили живую силу и технику украинской армии.