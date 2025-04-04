Nissan приостановит заказы на мексиканские модели Infiniti из-за пошлин Трампа

Японский производитель автомобилей Nissan Motor временно отказался от заказов двух производимых в Мексике моделей внедорожника Infiniti для американского рынка из-за введенных в США пошлин на импорт. Об этом 4 апреля сообщает Reuters.

«Nissan Motor заявила в четверг, что приостановит новые заказы на два внедорожника Infiniti мексиканского производства для рынка США после вступления в силу новых автомобильных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом», — передает агентство.

Уточняется, что вместо этого было решено сохранить производство внедорожника Rogue на заводе в штате Теннесси в две смены. Ранее компания сообщала о планах сократить производство до одной смены.

26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.