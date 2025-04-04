Дмитриев предупредил о попытках помешать диалогу РФ и США

Некоторые страны осуществляют попытки сорвать начавшийся двусторонний диалог между РФ и США. Об этом 3 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналистам в Вашингтоне.

«Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать», — сообщил он.

По его словам, взаимодействие двух стран в сфере экономики и международных дел может быть причиной таких попыток.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.