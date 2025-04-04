Польский министр Колодзейчак предложил купить или взять в аренду порт Одессы

Власти Польши могли бы купить или арендовать порт Одессы для использования его своими гражданами. Об этом 3 апреля сказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.

«У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. <…> Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить — чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?» — приводит его слова «РИА Новости».

Министр отметил, что, получив в свое распоряжение этот порт, страна могла бы открыть новые торговые пути в Африку и более выгодно продавать пшеницу.

Также он обратился к Украине с предложением продать 500 тыс. га сельскохозяйственной земли для разведения скота.

В октябре 2024 года СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ. Уточняется, что ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате чего затонули два украинских катера пограничной службы.