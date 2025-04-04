Синоптики спрогнозировали до +15 градусов без осадков в Москве 4 апреля

Переменная облачность, без осадков и до +15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 4 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, а ночью температура может упасть до –4.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ранее, 2 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в выходные понизится на восемь градусов по сравнению с началом недели.