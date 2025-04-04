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В Санкт-Петербурге женщина выпала из окна отеля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из окна на втором этаже отеля в центре Санкт-Петербурга выпала женщина. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил телеканал «78».

Пострадавшая выжила. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с кататравмой, переломом бедра и отравлением.

В отеле она проживала вместе с мужчиной. По его словам, в момент происшествия он спал.

«Жительница Нижегородской области и ее спутник приехали в Северную столицу и заселились в отель на Садовой улице. По данным источника, пара часто выпивала, но конфликтов и драк между ними не было», — говорится в сообщении в Telegram телеканала.

Правоохранители проводят проверку произошедшего.

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31 марта трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры на пятом этаже в Сочи. По данным следствия, ребенок выпал из окна квартиры, которая располагалась на пятом этаже дома в переулке Рахманинова. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. Ранее в тот день сообщалось, что трехлетний ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома в Феодосии.

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