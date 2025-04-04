Реклама
Прямой эфир
Мир
В Литве обвинили РФ в гибели американских военных на учениях
Спорт
«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина по итогу матча с «Северсталью»
Мир
Во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием
Общество
Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП
Мир
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военному объекту в Дамаске
Мир
Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом
Мир
В США фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа соревноваться с трансгендером
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Мир
Дмитриев указал на продвижение диалога РФ и США
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Президент Республики Сербской Додик предложил отменить пошлины на импорт из США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Мир
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Армия
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

Косачев рассказал об обсуждении черной трансплантологии на Украине в парламенте РФ

0
EN
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В российском парламенте обсуждают ситуацию с черной трансплантологией на Украине, заявил «Известиям» зампредседателя Совфеда Константин Косачев.

Лезть не в свое тело: как устроен мировой трафик «черной» трансплантологии
Международный рынок человеческих органов оценивают в сотни миллионов долларов

«Мы обсуждаем эту ситуацию, вне всякого сомнения, в самых разных форматах. И если мы увидим необходимость каких-то дополнительных инициатив, мы, разумеется, себя ждать не заставим», — заявил он.

По словам Косачева, этой темой должны заниматься и правоохранительные органы.

«Вне всякого сомнения, с российской стороны все необходимые решения по фиксации нарушений, которые имеют место на Украине со стороны ВСУ и гражданских органов власти, в текущей ситуации приняты и действия реализуются», — отметил Косачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бизнес-эксцесс: Киев покрывает незаконную торговлю органами на Украине

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025