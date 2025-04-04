Косачев рассказал об обсуждении черной трансплантологии на Украине в парламенте РФ
В российском парламенте обсуждают ситуацию с черной трансплантологией на Украине, заявил «Известиям» зампредседателя Совфеда Константин Косачев.
«Мы обсуждаем эту ситуацию, вне всякого сомнения, в самых разных форматах. И если мы увидим необходимость каких-то дополнительных инициатив, мы, разумеется, себя ждать не заставим», — заявил он.
По словам Косачева, этой темой должны заниматься и правоохранительные органы.
«Вне всякого сомнения, с российской стороны все необходимые решения по фиксации нарушений, которые имеют место на Украине со стороны ВСУ и гражданских органов власти, в текущей ситуации приняты и действия реализуются», — отметил Косачев.
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