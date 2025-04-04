Словакия предлагает провести переговоры по Украине на «низших уровнях», заявил «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков.

«Словацкая сторона выступила с инициативой провести у себя переговоры по Украине — как они выразились, «на низших уровнях». С учетом позиции сегодняшней Братиславы это допустимый вариант, если до этого дойдет дело», — заявил дипломат.

Почти 70% жителей страны считают, что наращивание поставок вооружений Киеву только затягивает конфликт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Братчикова «Известиям»:

«Более 50% жителей Словакии возлагают ответственность за происходящее на Запад и Украину»