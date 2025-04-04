Дмитриев указал на значительный прогресс в диалоге между РФ и США

Россия и США достигли значительного прогресса по итогам двух дней. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Я бы сказал, что мы сегодня и вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», — сказал он на пресс-подходе.

При этом Дмитриев добавил, что из-за отсутствия диалога между странами на протяжение нескольких лет накопилось множество вопросов. Но команда президента США Дональда Трампа «слышит» Россию.

«Безусловно, есть разногласия по различным пунктам, но есть процесс и есть диалог, который в нашем понимании поможет эти разногласия преодолеть», — заключил спецпредставитель президента России.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.