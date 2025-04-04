Постпред РФ в ООН заявил о шоке от обнаружения массовых захоронений в Газе

Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о шоке после обнаружения массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал 3 апреля в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«Нас шокировали известия об обнаружении 31 марта массового захоронения, в котором были погребены 15 гумработников, включая сотрудника ООН и восемь медиков Палестинского общества Красного Полумесяца», — сообщил дипломат.

В своем выступлении он также указал на то, что общественность уже возложила ответственность за этот инцидент на Израиль.

31 марта ООН обвинила Израиль в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе. Уточняется, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Днем ранее телеканал Al Jazeera сообщил о 64 погибших за сутки в результате ударов Израиля по Газе. 18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310.