В Израиле заявили об угрозе в связи с размещением Турцией базы в Сирии
Израиль рассматривает развертывание турецкой военной базы в Тиясе в Сирии как потенциальную угрозу своей свободе действий. Об этом «Известиям» сообщил израильский источник.
«Израиль рассматривает развертывание турецкой базы как потенциальную угрозу своей свободе действий», — отметил «Известиям» источник.
Ранее портал Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что Турция начала процесс взятия под контроль авиабазы Т4, расположенной недалеко от Пальмиры, и планирует развернуть там системы противовоздушной обороны (ПВО) Hisar.
Согласно источникам портала, на объекте уже ведутся строительные работы, в дальнейшем Анкара намерена расширить инфраструктуру базы, разместив системы наблюдения, беспилотники и эшелонированную систему ПВО.
В ночь на 4 апреля израильская авиация атаковала населенные пункты Тель-Джуму и Тель-эль-Джабия. Сирийские власти подтвердили гибель девяти мирных жителей. Израильская авиация также ударила по аэродромам в Хаме и Хомсе.
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Ракетно-ответный период: размещение турецкой базы в Сирии тревожит Израиль