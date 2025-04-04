Краснодарский край стал антилидером по нападениям бродячих собак на людей

Краснодарский край стал антилидером по количеству нападений животных на людей в 2024 году, выяснили «Известия», изучив данные 60 региональных управлений Роспотребнадзора. Жители и гости региона обращались за медицинской помощью более 14 тыс. раз в течение прошлого года. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 7%. За первые два месяца 2025 года количество укусов уже достигло почти 2, 5 тыс.

Второе и третье место по количеству нападений заняли Свердловская и Волгоградская области — по 8 тыс. за год в каждой. На четвертом месте оказался Татарстан, где собаки покусали людей 6,4 тыс. раз, на пятом — Челябинская область с 6,2 тыс. нападений.

Для решения проблемы с безнадзорными животными в России действует система «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» (ОСВВ). Бюджеты на ее реализацию выделяют сами регионы.

За 2024 год по всей России на эти нужды было выделено 4,45 млрд рублей (+41% к 2023-му). Число госзакупок также выросло — с 2,4 тыс. до 2,6 тыс., сообщили «Известиям» в сервисе «Контур.Закупки». В нынешнем году финансирование продолжает увеличиваться: в I квартале оно составило 1,74 млрд рублей (+21% к тому же периоду годом ранее). Количество контрактов возросло на 10%.

Больше всего в 2024 году на эти программы потратили в Хабаровском крае — 288,1 млн рублей. Среди лидеров по бюджету, выделенному на работу с беспризорными животными, также ХМАО — 249,1 млн рублей, Сахалин — 243,8 млн и Краснодарский край — 159,1 млн.

«При формировании бюджета для реализации программы необходим комплексный подход. Важно учитывать, какими средствами располагает область, сколько безнадзорных животных ходит по улицам. Отдельная проблема в коррупции: выделенные деньги не всегда идут на реализацию ОСВВ», — считает директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

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Собачий фарс: Краснодарский край стал антилидером по нападениям животных