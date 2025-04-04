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Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП
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Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В отношении производителей фальсификата молочной продукции возбуждены уголовные и административные дела. Это следует из ответов прокуратуры, Роспотребнадзора и Россельхознадзора главе Общественной потребительской инициативы Олегу Павлову, которые в пятницу, 4 апреля, есть в распоряжении «Известий».

«В отношении производителей и партий продукции, указанных в обращении, территориальными управлениями Россельхознадзора проведено четыре выездных проверки, 353 профилактических мероприятия, по итогам которых вынесено 15 постановлений об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, объявлено 45 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в ответе Павлову.

В отношении восьми производителей были вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными.

Результаты выявленного фальсификата у производителей подтвердили также прокуратура и Роспотребнадзор.

«Несмотря на то что правительством созданы все условия для выявления и блокировки фальсификата с использованием государственных информационных систем маркировки, отсутствие согласования необходимых нормативных актов со стороны Минэка, к сожалению, не позволяет начать блокировать нелегальную продукцию на кассах и при госзакупках», — объяснил Павлов, который и инициировал проверку поставщиков.

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19 марта в Россельхознадзоре назвали магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В настоящее время сотрудники территориального управления продолжают мониторить продажу товаров животного происхождения в супермаркетах «Светофор». По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. Кроме того, были инициированы административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных норм.

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