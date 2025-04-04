Трамп заявил об обсуждениях конфликта на Украине на фоне визита Дмитриева

На фоне визита в Вашингтон генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева обсуждается вопрос конфликта на Украине. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Да, действительно, к нам прилетел спецпосланник из России. Мы обсуждаем это [украинский конфликт]. Мы хотели бы, чтобы это прекратилось как можно скорее», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Глава государства отметил, что Европа не добилась успехов в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что сам рассчитывает достичь этого.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.